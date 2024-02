Marchetti: «Inter, dominio incontrastato! Un limite diventato forza»

L’Inter ha ottenuto dieci vittorie in altrettante partite nel 2024, imponendosi con un netto 4-0 sul campo del Lecce, blindando di fatto il +9 sulla Juventus. Marchetti, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport, elogia il lavoro di Inzaghi e il risultato ottenuto anche con chi gioca meno

DOMINIO – L’Inter di Simone Inzaghi nel 2024 sa solo vincere. Lautaro Martinez e compagni hanno stracciato anche il Lecce, blindando il +9 sulla Juventus seconda in classifica. Luca Marchetti elogia il lavoro del tecnico nerazzurro: «Niente da aggiungere, vostro onore. È un dominio incontrastato. L’Inter ha fatto in modo che i mesi invernali, che in altri tempi sono stati un problema, fossero in questa stagione un elemento di forza. Oggi l’Inter mette in sicurezza il primo posto dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa e lo ha fatto con le riserve. Questa è la dimostrazione del lavoro di Inzaghi, oggi tutti si sentono protagonisti. A discapito del risultato c’è da dire che il Lecce è sempre stato in partita».