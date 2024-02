D’Aversa: «Primo tempo alla pari con l’Inter! Ho un rammarico»

D’Aversa ha parlato al termine di Lecce-Inter, sfida della ventiseiesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri con un rotondo 4-0. Di seguito la sua analisi post-match affidata a Sky Sport

RAMMARICO – Roberto D’Aversa parla così dopo Lecce-Inter: «Credo che fino all’occasione di Blin abbiamo avuto modo di pareggiare, poi nella circostanza dove si è concesso il secondo e terzo gol la partita è finita. La forza di questa squadra è impressionante e non c’è stata più partita. Il rammarico è aver fatto un primo tempo alla pari con l’Inter, tirando tante volte in porta non facendo gol. Il risultato è pesante ma dobbiamo archiviare e pensare alle prossime partite sulla carta più abbordabili. Il ragionamento che dobbiamo fare tutti è come se il nostro campionato iniziasse adesso. A parte Bologna questi ragazzi la prestazione l’hanno sempre fatta. Ora ragioniamo sugli errori di stasera ma non possiamo perdere tutte le certezze dopo un 4-0. Cosa voglio vedere? Il coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo andando a prenderli alti perché questa è una squadra che, indipendentemente da come difendi, può farti diversi gol. Chiaro che dobbiamo migliorare alcuni aspetti perché quando puoi far gol lo devi fare. Fino al secondo e terzo gol devi essere bravo a mantenere la partita in equilibrio, poi la forza dell’Inter è devastante sia in Italia che in Europa in questo momento ma questi errori non possiamo commetterli. Dipende anche da quando affronti le grandi squadre, l’Inter è in una condizione psico-fisica impressionante e lo ha dimostrato non concedendo nemmeno un tiro all’Atletico Madrid. Noi dobbiamo perlomeno pensare che qualche situazione per fare gol l’abbiamo creata».