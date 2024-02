Moviola Lecce-Inter: cambio arbitro, gol ovviamente buoni lo stesso

Lecce-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA LECCE-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 6. La sua partita dura solo quarantacinque minuti e inizia con un cartellino giallo, a Nicola Sansone che rincorre Yann Bisseck e fa fallo da dietro. Al quarto d’ora il vantaggio dell’Inter, è Federico Baschirotto (neanche di poco) a sbagliare la linea e tenere in gioco Lautaro Martinez sul gran filtrante di Kristjan Asllani. Poi cominciano le proteste sul nulla soprattutto dei tifosi del Lecce, che si lamentano pure delle rimesse laterali a centrocampo. Ma il giallo arriva ad Asllani, al 38′ (giusto) per un pestone a Hamza Rafia. Con quest’ultimo che si “vendica” un minuto dopo e va addosso al centrocampista senza possibilità di giocare il pallone: manca il cartellino.

MOVIOLA LECCE-INTER, SECONDO TEMPO – Niccolò Baroni voto 6. Entra quasi a freddo, con la ripresa che inizia con qualche minuto di ritardo, per un infortunio accusato da Doveri. L’ex quarto ufficiale della partita attende solo l’OK per convalidare lo 0-2 e lo 0-3, entrambi regolari. Sul raddoppio Alexis Sanchez è in gioco di molto sul tocco di Lautaro Martinez che lo libera a destra, prima dell’assist per Davide Frattesi, sul tris il Toro è tenuto da Ahmed Touba sul passaggio di Frattesi. Al 63′ Henrikh Mkhitaryan entra in area da sinistra e cade senza che ci sia fallo, si rialza e colpisce Valentin Gendrey con il giallo automatico. Tanto quanto la sostituzione un minuto dopo. Non ci sono minuti di recupero, se non qualche secondo per far finire l’angolo: inevitabile, visto il risultato e l’andamento della partita. E corretto.