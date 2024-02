Lecce-Inter 0-4, dominio e poker! La capolista continua a volare

Termina con il punteggio di 0-4 Lecce-Inter, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1.

SECONDO TEMPO – Nonostante l’emergenza e i tanti cambi di formazione, l’Inter continua a dominare e anche a Lecce cala un poker senza possibilità di appello. Dopo lo 0-1 del primo tempo i padroni di casa entrano in campo più convinti, rendendosi pericolosi al 47′ quando il colpo di testa di Blin da centro area sorvola di poco la traversa. È di fatto l’unica azione del Lecce di questa ripresa, perché poi l’Inter schiaccia sull’accleleratore e mette in ghiaccio la partita. Prima con il raddoppio che parte da un’azione di Alexis Sanchez che guadagna il fondo e trova Frattesi in mezzo, pronto ad avventarsi come un rapace sul pallone per lo 0-2. Dopo soli due minuti è ancora Lautaro Martinez – che con la sua doppietta risponde a Vlahovic – ad avventarsi su un pallone che Frattesi mette in mezzo perfettamente dopo una letale ripartenza. Il poker lo cala infine Stefan de Vrij, che al 67′ svetta su tutti e sfrutta un calcio d’angolo battuto perfettamente da Dimarco per lo 0-4. Nel finale è tutta gestione di palla per i nerazzurri, che sfiorano addirittura lo 0-5 in un paio di occasioni – clamorosa quella di Dumfries di testa al minuto 88 – e chiudono al meglio una partita dominata per 90 minuti. Ristabilito il +9 sulla Juventus, in attesa del recupero di mercoledì contro l’Atalanta.

LECCE-INTER 0-4

Lautaro Martinez al 15′ e al 56′, Frattesi al 54′, de Vrij al 67′