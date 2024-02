Lecce-Inter 0-1 al 45′: Asllani al bacio per Lautaro Martinez!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Lecce-Inter, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Frazione di gioco piuttosto intensa questa di Lecce-Inter, con i padroni di casa piuttosto aggressivi e propositivi in campo. Nonostante ciò, però, sono i nerazzurri a chiudere in vantaggio all’intervallo. Dopo un inizio non facilissimo, infatti, al 15′ arriva una ripartenza letale, con Kristjan Asllani che imbuca – con un filtrante al bacio – Lautaro Martinez: il toro vince la resistenza dei suoi marcatori e infila Falcone in uscita per lo 0-1. Al 22′ ci sarebbe anche l’occasione di raddoppiare, quando Frattesi mette in mezzo dalla destra e, dopo una serie di rimpalli, Mkhitaryan batte a colpo sicuro da posizione favorevole ma manda a lato di poco. Nel finale i padroni di casa provano a trovare la rete del pari, ma la difesa nerazzurra è brava a resistere e ad andare all’intervallo sul punteggio di 0-1.

LECCE-INTER 0-1

Lautaro Martinez al 15′