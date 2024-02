Lecce-Inter 0-4, pagelle: Sanchez mago, Lautaro Martinez quota 100+1. Doppio 8!

L’Inter vince con il risultato di 4-0 contro il Lecce e si impone nonostante l’ampio turnover. Lautaro Martinez trascina i nerazzurri, Alexis Sanchez è un pittore in campo. Doppio 8 per gli attaccanti nelle pagelle della gara odierna.

EMIL AUDERO 6 – Non dà per niente sicurezza al reparto difensivo, con i piedi è titubante e gli avversari lo pressano spesso.

Lecce-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Quando allarga la falcata mangia Sansone. Costretto a difendere per due, si stringe a volte troppo e non riesce a coprire come dovrebbe. Il secondo gol nasce da una sua galoppata di potenza inaudita.

STEFAN DE VRIJ 7 – Giganteggia per l’ennesima volta in questa stagione e non fa rimpiangere affatto Acerbi. La colonna su cui poggia la retroguardia nerazzurra, che si lascia andare poi nel gol finale di testa da calcio d’angolo.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Ogni tanto si alza troppo in pressing dimenticando di giocare da braccetto, ma la sua prestazione è più che sufficiente. Non rischia nulla in chiusura.

Lecce-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Arriva due-tre volte sul fondo, sbaglia sempre il cross. In fase difensiva lascia sempre solo Bisseck contro due uomini, perennemente in ritardo. Di testa nel finale manca un gol facilissimo. Si è dimenticato forse di esser tornato titolare?

DAVIDE FRATTESI 7.5 – Se passate dalle parti del Via del Mare di Lecce troverete ancora Frattesi a correre in giro per il campo. Instancabile, prezioso e affamato come non mai. Segna con il più classico dei suoi inserimenti e fa l’assist per la doppietta di Lautaro Martinez.

– dal 75′ EBENEZER AKINSANMIRO 6 – Entra con grandissima personalità e si invola in iniziative non indifferenti sulla fascia destra.

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – L’assist di esterno per Lautaro Martinez è un’assoluta meraviglia, meriterebbe tanto. Il problema è l’ammonizione presa prima del 40′, che lo condanna a fare una partita più accorta. Viene sostituito al 54′.

– dal 54′ NICOLÒ BARELLA 6 – Dà grandissima tranquillità al centrocampo e adempie al suo innaturale ruolo di regista in maniera egregia.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Sbaglia forse troppi passaggi chiave nel momento decisivo, poteva fare di più contro un centrocampo come quello del Lecce. Si fa ammonire per un fallo ingenuo e viene cambiato subito.

– dal 64′ DAVY KLAASSEN 6 – Falcone gli toglie la gioia del gol su un inserimento di grande velocità. Fa bene nella mezz’ora a disposizione.

FEDERICO DIMARCO 6 – La manovra non si sviluppa sulla fascia sinistra, ha comunque lo spazio per fare l’assist del 4-0 finale su calcio d’angolo.

– dal 75′ TAJON BUCHANAN 6 – Fa vedere sprazzi di velocità sulla fascia sinistra, è la seconda volta che entra in quel ruolo e sembra più di un segnale da parte di Inzaghi.

Lecce-Inter, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 8 – Spalle alla porta è un dominatore. Abbassa il baricentro e regge la fisicità di Baschirotto nonostante la differenza di statura. Manda sul fondo due volte Dumfries, si muove come un trequartista e lo fa molto bene. Sul secondo gol dimostra una grinta, una fame e un’intelligenza fuori dal normale: ruba palla a Bisseck, si fa servire dal compagno argentino in profondità e mette a porta vuota Frattesi.

LAUTARO MARTINEZ 8 – Segna il centesimo e il centunesimo gol in Serie A, ritrova la freddezza persa contro l’Atletico Madrid aprendo e chiudendo la partita. Una certezza nell’attacco nerazzurro anche senza Thuram.

– dal 64′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Il pallonetto per la sovrapposizione di Frattesi è una poesia del calcio. Acquisisce sempre più fiducia ed è positivo per Inzaghi per le prossime partite.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7.5 – Il primo tempo è incerto, in fase difensiva sono tanti gli errori dell’Inter. Finisce 1-0 grazie a un’invenzione di Asllani per Lautaro Martinez, ma meriterebbe altro esito. Nonostante le assenze però i nerazzurri sono capaci di reinventarsi e dominare in maniera incontrastata il secondo tempo segnando altri 3 gol e permettendosi di avere riposo a pochi giorni dall’impegno con l’Atalanta. Anche le seconde linee rispondono bene, un buon segnale per l’allenatore.

Le pagelle degli avversari: il Lecce di D’Aversa

LECCE – Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 5, Touba 5 (Gonzalez 6), Gallo 5.5; Blin 5.5, Ramadani 6 (Berisha 6), Rafia 5.5 (Kaba 6); Almqvist 6 (Oudin 6), Piccoli 5, Sansone 5 (Banda 6) All. D’Aversa 6