Marchegiani: “Eriksen? Si preoccupi di una cosa. Conte vuole coinvolgerlo”

Marchegiani ribalta il discorso su Eriksen, ritenendo che sia il danese a dover convincere Conte e non viceversa. Queste le sue dichiarazioni nel corso di “Sky Calcio Club”, dove ha parlato anche del momento dell’Inter in vista della Champions League.

MOMENTO DECISIVO – Luca Marchegiani parte dal rischio biscotto mercoledì in Champions League: «Io non credo che Real Madrid-Borussia Monchengladbach al 70′ sia ancora 0-0. Può essere magari 3-3, anche questo comunque ha un valore nella gestione emotiva di una partita. Se ci sono stati gol è più difficile dire adesso basta, non farsi più del male. Il momento dell’Inter? Secondo me è stata gestita bene la rosa dei giocatori. È vero che tanti ne ha recuperati, perché ha avuto problemi di Coronavirus abbastanza importanti l’Inter: adesso li ritrova a disposizione e li sta gestendo bene. L’uso di Achraf Hakimi e Matteo Darmian ha fatto bene, anche dall’altra parte li cambia i giocatori. Christian Eriksen? Ho troppa stima per Antonio Conte per pensare che questo sia un comportamento provocatorio nei confronti del giocatore, questo lo escludo. Piuttosto penso che lo voglia coinvolgere: la cosa di cui. Eriksen si deve preoccupare è che i fatti dimostrano che Conte non lo considera un giocatore utile».