Marani: “Inter sfortunata, ma c’Ã¨ altro. Domande sulla difesa…”

Marani: “Inter sfortunata, ma c’è altro. Domande sulla difesa…”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della giornata di campionato disputata ieri e dell’Inter sconfitta dalla Sampdoria

SFORTUNA E ALTRO – Marani vede un pizzico di sfortuna nella sconfitta di ieri, ma c’è anche altro: «Sicuramente la sfortuna c’è stata, ma non possiamo ricondurre tutto alla dea bendata. Se andiamo a vedere il possesso palla dell’Inter, dopo 8 partite vinte in cui è stato sotto il 50%, è tornato sopra. L’Inter ha fatto la patita e ha perso. Giustamente recrimina per non aver vinto, ha tirato il doppio, ha avuto un possesso palla superiore, eppure ha perso. Tutte le volte mi si consolida l’idea che se l’Inter non sta coperta e non fa filtro va in difficoltà. Ha preso 4 gol in 3 giorni da Crotone e Sampdoria e deve farsi delle domande. Non so se è un problema di qualità dei singoli, penso che l’Inter abbia comunque dei grandi difensori. Mi duole dirlo, perché lo stimo tantissimo, ma Handanovic non sta facendo la differenza. L’ha fatta per tanti anni, quest’anno no. Una squadra che deve vincere deve avere in porta uno che faccia qualche parata di alto livello. Handanovic è un portiere che per tanti anni ha fatto la differenza, in questa stagione non la sta facendo».

TROPPE VOLTE SOTTO – Marani parla del fatto che troppe volte l’Inter vada sotto nel punteggio: «Non si può risolvere ogni volta con la ferocia di orgoglio nel finale e con i sostituti, come spesso ha fatto. Ha una ricchezza in panchina, ieri è entrato Eriksen e non so quanti al mondo si possono permettere di avere Eriksen per farlo entrare negli ultimi 20 minuti. Io non vedo ancora un’Inter contiana, che non lascia spazio, che assomigli alla Juventus che ha vinto quegli scudetti con Conte. Ha preso 21 gol in 16 gare, non è da squadra con identikit da scudetto, deve mettere a posto delle cose»