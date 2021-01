FOTO – D’Ambrosio, Leris si scusa: “Non era mia intenzione farti male”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

D’Ambrosio ha subito un brutto infortunio ieri nella sfida tra Sampdoria e Inter (QUI le ultime). Mehdi Leris, il blucerchiato protagonista dello scontro con il difensore nerazzurro, si scusa su Instagram dimostrando solidarietà al collega

SOLIDARIETÀ – Danilo D’Ambrosio ieri nella sfida tra Sampdoria e Inter ha subito un brutto colpo in uno scontro con Mehdi Leris. Il centrocampista blucerchiato, su Instagram, si rende protagonista di un bel momento di fair play e solidarietà verso il collega nerazzurro: “Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo. Spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo”. D’Ambrosio replica con altrettanto fair play: “Sono cose che purtroppo capitano… Grazie per il messaggio, tornerò presto”.