Marani: «Barella giocatore simbolo. L’Inter non deve smarrire carattere»

BARELLA E CARATTERE − Marani esalta il centrocampista e riprende i nerazzurri su un particolare: «L’Inter sul campo europeo ha più opportunità rispetto al campionato. Simone Inzaghi può fare di più rispetto ad Antonio Conte. L’Inter ha perso il centravanti, quindi deve salire tutta insieme. Il giocatore simbolo è Nicolò Barella che con Conte era in primis difensore e poi attaccante. Oggi ha più libertà ma l’Inter ha anche meno equilibrio. A Roma non puoi buttare la partita. Devi continuare a giocare ed avere carattere come lo scorso anno. Il carattere non deve essere smarrito».