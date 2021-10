Barella, consegnato premio Lenovo: miglior giocatore Inter di settembre

Barella ha ricevuto il premio Lenovo come miglior giocatore del mese di settembre per l’Inter. Per il centrocampista sardo, settembre super con tre assist e un gol in sei partite

PREMIO − Dopo il video celebrativo (clicca QUI per vederlo), ecco la consegna del premio Lenovo per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha ricevuto dallo sponsor dell’Inter il riconoscimento di miglior giocatore nerazzurro nel mese di settembre. Numeri straordinari per il campione d’Europa con tre gol e un assist solo nel mese antecedente. Ad oggi, il numero di assist è salito a quota cinque. Di seguito il post.

Domani, Barella sarà impegnato con l’Inter in Champions League in vista della gara contro lo Sheriff Tiraspol, valida per la terza giornata.