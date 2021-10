Biasin: «Inter perderà altre gare ma fare dramma per un KO è sbagliato»

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter, ritiene che i nerazzurri faranno altre sconfitte ma trasformare il KO contro la Lazio è un errore da non fare

VERITÀ − L’Inter contro la Lazio ha subito la prima sconfitta in campionato. I nerazzurri hanno perso prima di nervi e poi sul campo contro i biancocelesti dopo il discusso episodio con protagonista Federico Dimarco sul 2-1 di Felipe Anderson. Questo il tweet di Biasin su KO: «Vi confido un segreto: l’Inter non è perfetta e perderà altre partite. Chi non riesce a reggere il peso di questa ingombrante verità se ne faccia una ragione. Questo per dire che sì, “banalizzare un ko” è sempre sbagliato, ma trasformarlo in un dramma è francamente stucchevole». L’Inter non perdeva in campionato dallo scorso 15 maggio, Juventus-Inter 3-2.