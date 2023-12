Mancini, numero 23 in onore di un ex Inter: «Due i motivi principali»

Gianluca Mancini in una lunga intervista concessa a Marialuisa Jacobelli su Sportmediaset, ha spiegato anche il motivo della maglia numero 23, svelando di averla scelta in onore di un grande ex Inter.

NUMERO MAGLIA – Gianluca Mancini ha spiegato così il motivo della maglia: «Ho scelto il numero 23 per due motivi – ha aggiunto – Il primo è perché il 23 è il giorno in cui mi sono fidanzato e poi sposato con mia moglie, il secondo motivo è legato invece a Marco Materazzi. Ho scelto il 23 in suo onore».