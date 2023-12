Bastoni, novità dall’allenamento! Ma in Inter-Udinese il favorito (oggi) è un altro – Sky

Bastoni continua a lavorare per cercare di recuperare in vista di Inter-Udinese in programma sabato 9 dicembre alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il favorito per una maglia da titolare ad oggi è un altro giocatore.

NOVITÀ ALLENAMENTO – La notizia più importante di oggi riguardano le condizioni di Alessandro Bastoni, che oggi si è allenato per quasi tutto il tempo con il resto del gruppo. Il giorno del rientro effettivo in gruppo dovrebbe essere domani, permettendogli dunque di essere a disposizione di Inter-Udinese, almeno tra i convocati. Tutto va valutato giorno dopo giorno, ma molto dipenderà anche dalle condizioni di Juan Cuadrado. Dovesse dare sicurezze, il colombiano sarà il giocatore favorito per una maglia da titolare sulla fascia destra, così da poter schierare Matteo Darmian sul centro-sinistra. Chi prenderebbe il posto di Bastoni, invece, è Carlos Augusto, come visto contro il Napoli.