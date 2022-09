Lukaku non vede l’ora di ritornare, l’Inter lo aspetta: domani giorno clou!

Lukaku si è messo al lavoro ad Appiano Gentile per ritornare il prima possibile in campo con l’Inter dopo il problema muscolare. Decisiva la giornata di domani per capirne il rientro

VISITA − Lukaku è al lavoro per ritornare in campo il prima possibile. Big Rom non vede l’ora. Il belga è ritornato dalla trasferta ad Anversa dove ha svolto qualche esame clinico in compagnia del suo preparatore atletico. Domani sarà un giorno importante. Come riporta Sport Mediaset, infatti, Lukaku si sottoporrà ad un’altra risonanza magnetica per capirne l’andamento dell’infortunio e i nuovi tempi di recupero. In caso di esito positivo, cercherà quantomeno di essere convocato per la sfida contro l’Udinese. L’obiettivo però dell’Inter è quello di riaverlo al 100% dopo la sosta di settembre.