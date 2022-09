Marani: «Inter, Brozovic e Barella hanno risposto alle critiche! Lukaku…»

L’Inter ha trionfato col Torino grazie al gol di Brozovic su assist di Barella, due giocatori criticati negli ultimi giorni. Marani poi si concentra anche su Lukaku

VITTORIA PREZIOSA − Matteo Marani su Sky Sport commenta la vittoria pesantissima dei nerazzurri: «Il Torino continua ad essere un’ottima squadra, allenata benissimo. Una chiamata il gol dell’Inter con due giocatori come Marcelo Brozovic e Niccolò Barella criticati nelle ultime settimane. Per l’Inter vittoria importante, bisognava fare punti. C’è però da recuperare Romelu Lukaku, troppo importante per questa squadra. Dzeko non benissimo però c’è un Lautaro Martinez in palla nonostante la mancanza del gol».