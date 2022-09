Skriniar, svolta sul rinnovo con l’Inter? Super ingaggio per blindarlo! − SM

Skriniar si prepara ad essere blindato dall’Inter. I dirigenti nerazzurri si stanno preparando per rinnovare il contratto al centralo slovacco e toglierlo una volte per tutte dalle grinfie del PSG

MAXI INGAGGIO − Milan Skriniar è pronto ad un rinnovo extra-large. I dirigenti nerazzurri hanno avviato le procedure per blindare il forte centrale slovacco. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, sul piatto un ingaggio da sette milioni di euro l’anno che lo farà diventare il giocatore più pagato in rosa, dietro solo a Romelu Lukaku (il belga è comunque in prestito dal Chelsea). L’Inter vuole bloccare definitivamente la possibile partenza nel 2023 a zero di Skriniar con il PSG sempre in agguato.