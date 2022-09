Paventi: «Inter attenta al Viktoria Plzen: score niente male! Il modulo…»

Andrea Paventi alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter ha cercato di sottolineare lo score dei cechi in Europa e soprattutto in casa. Poi una considerazione sul modulo

INSIDIA − Paventi avverte sul sottovalutare il Viktoria Plzen: «L’Inter arriverà nel pomeriggio a Plzen, in Boemia occidentale. Nelle ultime 20 gare europee, ci sono state solo due sconfitte per i cechi. Giocano col 4231 e in patria hanno una storia importante. L’Inter deve stare attenta ma al contempo dovrà vincere, bisogna conquistare tre punti sia per il girone che per dare continuità alla vittoria contro il Torino. Inzaghi si porterà due/tre dubbi: Handanovic favorito su Onana, Correa possibile titolare al posto di Dzeko, dubbio esterni». Le sue parole in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.