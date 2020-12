Lukaku e l’Inter, legame indissolubile: pronte le basi per blindarlo?

Lukaku in questo momento è il leader indiscusso dell’Inter. Ecco perché, secondo il portale inglese 90MIN, il club starebbe pensando a un rinnovo per blindarlo.

LEADER – Romelu Lukaku è più del miglior attaccante dell’Inter. In questo momento, è il leader assoluto della squadra, nelle parole e nei fatti. In questa stagione sta avendo medie realizzative impressionanti: 8 gol in 9 gare di campionato, 4 su 4 in Champions League. Con l’Inter è già a 46 reti in 64 presenze, in poco più di un anno. Antonio Conte lo ha voluto a tutti i costi nell’estate 2019, e Lukaku sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia dell’allenatore. Tuttavia, il club nerazzurro vorrebbe blindare il suo numero 9, forte già di un contratto fino al 2024. Al momento non si odono sirene di mercato, tuttavia l’Inter vuole prevenirle. E, secondo quanto riporta il portale inglese 90MIN, una fonte vicina al giocatore afferma: “Romelu ama l’Inter, sa che può fare bene in Serie A e non vuole andarsene, nonostante sappia che la sua forma attuale potrebbe attirare dell’interesse”. Una situazione che potrebbe spingere la società ad allungare ulteriormente il contratto del belga, rendendolo il futuro (oltre che il presente) della squadra.