Mirabelli: “Napoli tra le favorite per lo Scudetto. Inter e Milan…”

Condividi questo articolo

Massimiliano Mirabelli

Massimiliano Mirabelli, ex capo scout dell’Inter e Direttore Sportivo del Milan, a “Taca La Marca” su Radio Musica Television ha parlato della corsa allo Scudetto. Non solo i nerazzurri e il Milan, ma anche il Napoli nel lotto delle squadre scelte per le sue previsioni.

CORSA SCUDETTO – Massimiliano Mirabelli pronostica le possibili squadre che si giocheranno lo Scudetto fino all’ultimo. Non solo il Milan attualmente capolista e l’Inter, ma anche il Napoli, che questa sera ha archiviato con facilità la pratica Crotone (Qui il report della sfida). Ecco le parole dell’ex dirigente rossonero riguardo all’argomento: «Mi dispiace che Gattuso non sia rimasto al Milan. Al Napoli ha preso in mano una situazione difficile e sta facendo bene. Ha vinto una Coppa Italia e quest’anno secondo me è una delle squadre favorite per lo Scudetto. Inter e Milan dovranno tenere conto dei partenopei. Non escluderei nemmeno l”Atalanta per la vittoria finale, è vero che è in un momento particolare, ma possono sempre essere una sorpresa e stupire fino all’ultimo».

Fonte – Taca La Marca, Radio Musica Television