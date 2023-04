Lukaku, Inter compatta sul ricorso per la squalifica. Punta altra vicenda – CdS

Lukaku sarà squalificato quest’oggi dal Giudice Sportivo, a seguito dell’espulsione rimediata in Juventus-Inter di martedì sera. Una sanzione che il club sarà costretto ad accettare, nonostante l’ingiustizia.

LA QUESTIONE FINISCE QUI – Romelu Lukaku sarà costretto a saltare Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 al Meazza. Questo per la squalifica, di una giornata, che il Giudice Sportivo ufficializzerà quest’oggi (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa sapere che l’Inter non ha alcuna intenzione di proseguire con le polemiche per quanto avvenuto in campo. Perciò, nonostante l’espulsione sia abbastanza ridicola, punendo un giocatore che aveva esultato come già fatto altre volte (è un omaggio al suo compagno di nazionale Jérémy Doku), non ci sarà ricorso. Anche perché il precedente di Ademola Lookman citato da Simone Inzaghi non riguarda in realtà un cartellino cancellato (vedi articolo). L’obiettivo dell’Inter è concentrarsi sul trattamento riservato dai tifosi della Juventus a Lukaku, molto grave e razzista.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia