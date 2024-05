Farris: «Io tifoso dell’Inter! Un ricordo indelebile». Poi svela un retroscena scudetto

Massimiliano Farris, vice fedelissimo di mister Simone Inzaghi, presente a una festa con diversi Inter Club presenti, ha svelato un retroscena importante della vittoria scudetto che risale all’allenamento prima del derby poi vinto col Milan, il sesto di fila.

PRESUPPOSTO – Massimiliano Farris svela di essere un tifoso dell’Inter, e per raccontare un retroscena sullo scudetto deve fare una premessa: «Partiamo da tre anni fa, quando all’ultima partita noi vinciamo con la Sampdoria e gli altri (il Milan, ndr) vincono col Sassuolo. Uno dei ricordi che ho io, forse perché sono interista, sono i 30 minuti di applausi che la curva e lo stadio ci hanno dedicato quando eravamo in campo con le nostre famiglie. Abbiamo pianto».

Vittoria nel derby, un retroscena alla vigilia

MOMENTO TOPICO – Farris conclude arrivando al punto: «Ad un certo punto era chiaro che avremmo vinto lo scudetto e si iniziò a vociferare che poteva succedere al derby. In realtà i ragazzi non davano molto peso a questa cosa. Però, prima del derby contro il Milan, quando rientriamo negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita, i ragazzi avevano organizzato un monitor in cui in genere inserivamo la formazione avversaria. Invece in quel momento in quello schermo è partita l’immagine dell’ultima giornata del campionato 2021. I ragazzi hanno detto: “ricordiamoci che quel giorno abbiamo pianto”. In quel momento ho capito che i ragazzi si erano segnati il derby per vincere lo scudetto nel derby».