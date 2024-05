Lautaro Martinez, Impallomeni certo: «Richieste giuste! C’è nervosismo»

Lautaro Martinez è nell’occhio del ciclone per via del rinnovo di contratto con l’Inter che ancora non si materializza. Sull’argomento si pronuncia anche Stefano Impallomeni, che va controcorrente rispetto all’opinione pubblica media.

RAGIONE – Il procuratore di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter si sono incontrati. Ma dal meeting nessuna novità ha permesso ai tifosi nerazzurri di tirare un respiro di sollievo sul tanto agognato rinnovo di contratto. Sull’argomento più caldo della Serie A in questo momento, dice la sua Stefano Impallomeni. Riferendosi alle ultime parole dell’AD dell’Inter sulla questione, il giornalista afferma: «Quelle di Giuseppe Marotta non sono state dichiarazioni mirabolanti. Mi fa pensare che c’è una priorità che è la società. Quando daranno l’ok si firmeranno i contratti. Per me si verificherà quello che ha detto, certo però che su Lautaro Martinez un po’ di nervosismo c’è. Per lui è il penultimo contratto vero, deve monetizzare ora e ha ragione a fare certe richieste». L’ex calciatore e giornalista, che ha parlato nel corso della trasmissione di TMWRadio, ha espresso un parare quasi del tutto in contrasto con quello della tifoseria nerazzurra, che storce il naso di fronte alle cifre richieste da Lautaro Martinez. Come finirà la telenovela? I prossimi giorni potrebbero essere utili a capirlo.