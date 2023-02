Lovric: «Abbiamo fiducia! A Milano con l’Inter per fare nostra partita»

Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese, ha parlato al termine della sfida contro il Sassuolo terminata con il punteggio del 2-2. Lo sloveno si proietta alla sfida di sabato contro l’Inter

FIDUCIA – Queste le parole di Lovric: «Siamo arrabbiati perché volevamo vincere, è lo spirito giusto non essere contenti per il pareggio. Nello stesso tempo abbiamo fiducia nelle nostre capacità e nella prestazione di oggi per andare a Milano a fare la nostra partita».

Fonte: udinese.it