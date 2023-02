Inzaghi, Sampdoria-Inter secondo confronto con Stankovic: il precedente

Inzaghi si sta preparando a Sampdoria-Inter, sfida in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 allo stadio “Ferraris” (vedi ultime). Il tecnico piacentino affronterà Stankovic, con il quale c’è un unico precedente

CONFRONTO – Simone Inzaghi è alle prese con gli ultimi dubbi in vista di Sampdoria-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 al Ferraris. Il tecnico nerazzurro ha recuperato Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku che probabilmente giocheranno dal 1′. Dall’altra parte c’è un Dejan Stankovic alla disperata ricerca di punti salvezza (QUI le sue dichiarazioni). Tra i due allenatori c’è un solo precedente, ovvero quello recentissimo dell’ottobre 2022.

Inzaghi-Stankovic, un solo precedente con il tecnico interista vincente

Inzaghi domani al Ferraris affronterà nuovamente Stankovic nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Un unico precedente tra i due allenatori (ed ex compagni), ovvero quello risalente al 29 ottobre 2022 quando a San Siro l’Inter si impose con un netto 3-0. Ad aprire le marcature Stefan de Vrij con un colpo di testa vincente al 21′ su assist del solito Hakan Calhanoglu. Il 2-0 arriva allo scadere del primo tempo con un gran gol di Nicolò Barella su assist altrettanto pregevole di Alessandro Bastoni. Al 73′ arriva il definitivo 3-0 di Joaquin Correa (domani assente per infortunio) su azione personale.