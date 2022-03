Lotta scudetto, quattro squadre in 7 punti: impressiona la frenata dell’Inter – CdS

Lotta scudetto in Serie A, quattro squadre in sette punti e la sensazione è che potrebbe succedere davvero di tutto. Quel che sorprende, secondo il Corriere dello Sport, è la frenata dell’Inter.

LOTTA AL VERTICE – L’impressione è che lo scudetto 2021-22 in Serie A si può vincere anche a 82-83 punti, praticamente una quota bassissima. Al vertice quattro squadre in sette punti, e lì davanti nessuno sembra avere fretta di chiudere la partita tricolore. Milan e Inter non trasmettono più quel senso di brillantezza, sono diventate squadre pesanti, l’Inter più del Milan. Nella Juventus di brillantezza non c’è n’è mai stata, ma secondo il quotidiano romano il bel gioco non è fondamentale per vincere, lo dimostra la rimonta dei bianconeri. Forse la squadra che resta più fedele alla sua idea di gioco è il Napoli, ma anche la squadra allenata da Luciano Spalletti ha smarrito il suo regolare splendore. Quello che più impressiona, però, è la frenata dell’Inter. Delle quattro che si battono per lo scudetto, è la squadra che accomuna due lati negativi: manca il gioco e ora mancano anche i risultati. Come se avesse perso la strada che Simone Inzaghi aveva tracciato, cambiando il modo di giocare e la mentalità di tutta la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi

