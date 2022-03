VIDEO – Lazio-Venezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Venezia, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL SORPASSO – Lazio-Venezia 1-0 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La Lazio sale al quinto posto e supera la Roma (così come l’Atalanta) alla vigilia del derby (dove non avrà Mattia Zaccagni ammonito sotto diffida). Primo tempo piuttosto brutto, con una punizione di Sergej Milinkovic-Savic a lato e non molto altro. La chance buona ce l’ha Felipe Anderson a un passo dall’intervallo, ma si invola sulla destra e incrocia troppo il tiro. A inizio ripresa Ciro Immobile farebbe uno splendido gol con una battuta a giro, ma sull’assist di Luis Alberto è in fuorigioco di poco: il VAR annulla. La tecnologia diventa però protagonista poco dopo, quando Domen Crnigoj dà un calcio in faccia a Luiz Felipe. L’arbitro Gianluca Manganiello non se ne accorge (era netto), ma al monitor non può che dare rigore. Dal dischetto trasforma proprio Immobile con una battuta potente, 1-0 al 58′. Con questo gol il centravanti supera Silvio Piola come marcatore in Serie A con la maglia della Lazio, 144 a 143. Il Venezia ci prova, ma non riesce mai ad andare realmente vicino al pareggio e resta penultimo.

Video con gli highlights di Lazio-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.