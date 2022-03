Brozovic-Inter, in settimana l’annuncio del rinnovo! Decisivo il nuovo agente – CdS

Brozovic, presto il rinnovo con l’Inter sarà reso ufficiale. Secondo il collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, il comunicato arriverà proprio questa settimana. Importante l’inserimento del nuovo agente.

PRESTO UFFICIALE – Brozovic, settimana decisiva per l’annuncio ufficiale del suo rinnovo con l’Inter. L’accordo era stato trovato da tempo, ma tutto lascia pensare che l’annuncio arriverà prima di Inter-Fiorentina (in programma sabato alle 18), quando il croato tornerà a disposizione e presumibilmente titolare dal 1′ (vedi articolo). Decisivo l’inserimento del nuovo agente. Il suo nome è Nikola Mandic, procuratore croato-australiano che ha curato gli interessi del centrocampista nella parte finale della trattativa insieme al padre del calciatore e alla sua avvocatessa di fiducia. L’Intesa prevede un contratto fino al 2026 che la prossima stagione permetterà a Marcelo di guadagnare 6 milioni netti (a salire) più bonus. Il suo stipendio per il 2021, intanto, resterà lo stesso ovvero di 4,5 milioni più bonus facili che lo porteranno a sfiorare i 5 milioni. Marcelo Brozovic sempre più importante e al centro del progetto nerazzurro, Simone Inzaghi adesso può sorridere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.