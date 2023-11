Longhi: «Lukaku? Zazzaroni ha verità diverse! Icardi ha un sogno»

Lukaku fa ancora molto discutere a distanza di giorni da Inter-Roma, sfida vinta dai nerazzurri con il gol di Thuram. Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, continua a stuzzicare la società nerazzurra: Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, preferisce non commentare. Il giornalista svela una verità su Icardi

GIUSTIZIATO – Romelu Lukaku continua a far discutere a distanza di giorni da Inter-Roma. Dopo le parole schiette e dirette di Piero Ausilio, ha replicato ancora Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Bruno Longhi preferisce andare oltre: «Io non entro nel dettaglio di quello che ha detto Zazzaroni, anche perché lo stimo e lo conosco da tanto tempo. Lui ha le sue fonti ed evidentemente ha delle verità che sono diverse dalle mie. Per quanto riguarda ciò che Lukaku ha fatto o non fatto nei confronti dell’Inter non tornerei sull’argomento, il pubblico nerazzurro a suo modo lo ha giustiziato nella sfida con la Roma a San Siro. Per cui lascerei da parte il discorso Lukaku».

SOGNO IRREALIZZABILE – Longhi risponde alla domanda di un radio ascoltare, svelando tutta la verità sul possibile ritorno di Mauro Icardi all’Inter: «Icardi sono due/tre anni che insiste per tornare all’Inter ma trova sempre la porta chiusa. L’Inter ha vissuto un’esperienza quasi traumatica con Spalletti allenatore e il giocatore che era diventato inviso ai compagni, non tanto per colpe sue quanto per le uscite della consorte. Tra l’altro Icardi sta facendo benissimo con il Galatasaray, è in vetta alla classifica cannonieri insieme a Edin Dzeko. Però penso che il sogno di Icardi di tornare all’Inter continuerà a rimanere tale».