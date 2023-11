Inter, soldi in arrivo dall’UEFA! Ma non è la migliore fra le italiane

L’Inter è pronta a ricevere dei cospicui introiti dall’UEFA, anche se non primeggiando fra le squadre italiane. I dati, relativi alla partecipazione in Champions League, li fornisce Calcio e Finanza.

SOLDI IN ARRIVO – L’Inter attende di ricevere i soldi dall’UEFA, come nuova parte di pagamenti per la partecipazione alla Champions League. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, la cifra che entrerà nelle casse della società è 9,93 milioni. Questo anche grazie alle due vittorie e un pareggio con cui la squadra di Simone Inzaghi ha cominciato il girone. L’Inter non è però l’italiana che incassa di più fra le quattro in Champions League: a primeggiare è il Napoli, che incasserà 12,4 milioni grazie al market pool per la vittoria della scorsa Serie A. Oltre a Inter e Napoli prenderanno soldi dall’UEFA anche Lazio (8,83 milioni) e Milan (“solo” 3,56 milioni).

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi