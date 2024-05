Plusvalenze Roma, conferma accuse: nell’indagine anche operazioni con l’Inter – Sky

L’indagine sulle Plusvalenze della Roma si conclude: indagate sei persone. Nel mirino numerose compravendite, con lente d’ingrandimento anche su tre operazioni di mercato con l’Inter.

INDAGATI – Dopo il caso Juventus, giungono novità anche sull’indagine legata alle Plusvalenze della Roma. La Procura ha notificato l’atto conclusivo delle indagini a sei persone, fra cui l’ex Presidente del club James Pallotta e cinque ex dirigenti giallorossi. Ovvero Mauro Baldissoni, Guido Fienga, Giorgio Francia, Umberto Gandini e Francesco Malknecht. Esclusi, invece, negli attivi di chiusura degli accertamenti l’attuale presidente e vice presidente Dan e Ryan Friedkin.

Roma nei guai per le Plusvalenze: spunta anche il nome dell’Inter

ACCUSE E OPERAZIONI – Le accuse confermate dalla Procura di Roma, che nell’aprile 2013 aveva proceduto con perquisizioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza presso gli uffici della club, sono di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. Tutte legate a diverse trattative di mercato per la compravendita di calciatori come Defrel, Marchizza e l’attuale centrocampista dell’Inter Frattesi. Ma nelle indagini spuntano anche le operazioni per Manolas, Diawara, Cristante, Tumminello, Spinazzola e Pellegrini. Non solo, nella lente d’ingrandimento per l’indagine delle plusvalenze della Roma ci sono anche le operazioni con l’Inter per Zaniolo, Santon e Nainggolan.

Fonte: Sky Sport 24