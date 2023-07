Longhi: «Lukaku difficile da dimenticare, Dybala pallino Inter ma…»

Longhi valuta come cambierà l’attacco dell’Inter, dopo l’addio burrascoso di Lukaku. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, torna su Dybala.



I CANDIDATI PER L’ATTACCO – Bruno Longhi nel corso del programma Microfono Aperto di Radio Sportiva ha analizzato il mercato dell’Inter. Tanti i nomi vagliati, il giornalista si esprime così: «Beto è un attaccante che viene conteso da Milan e Inter. Il Milan cerca una punta da alternare a Olivier Giroud, per l’Inter può essere il sostituto di Romelu Lukaku. M’Bala Nzola ha dimostrato di essere un giocatore di valore però bisogna porsi una domanda. L’Inter stava tentando di ricostruire con un giocatore del calibro di Lukaku. Vanno messi sulla bilancia i due giocatori. Nessuno può far dimenticare Lukaku in questo momento almeno quello della stagione dello scudetto. Nzola è giusto elogiarlo ma non so se sia allo stesso livello. Lukaku è stato una sorpresa, io posso essere garante del fatto che società e giocatori hanno fortemente cercato l’attaccante. Su Paulo Dybala si sa che è un pallino di Giuseppe Marotta. Adesso secondo me è più una questione di struttura. Già Lautaro Martinez non ha un’elevata stazza e quindi l’Inter sta cercando un altro tipo di giocatore, uno fisico».