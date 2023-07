Correa, l’agente: «Nessuna offerta dall’Arabia Saudita!» Poi Cuadrado

Lucci è l’agente di Cuadrado, che a breve sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ma anche del non certo voluto Correa. Nel suo incontro di oggi in sede ha brevemente commentato le situazioni dei suoi due assistiti.

NESSUN ANNUNCIO – Di poche parole Alessandro Lucci, l’agente di Juan Guillermo Cuadrado e Joaquin Correa. All’ingresso in sede all’Inter, ha rilasciato alcune brevissime dichiarazioni in relazione ai suoi giocatori: «Per Cuadrado è fatta? Aspettiamo ancora. Qualche offerta per Correa dall’Arabia Saudita? Nessuna». Confermato quindi come la sua presenza all’Inter HQ sia soltanto per il colombiano, mentre il Tucu è per il momento fermo anche se molti lo vorrebbero vedere ceduto.