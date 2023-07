Monza, tutto facile nel test in vista dell’Inter: contributo anche di Gagliardini

Secondo test amichevole per il Monza, che prosegue con il suo ritiro in vista del debutto in Serie A il 19 agosto contro l’Inter a San Siro. Vittoria per 5-0 ai danni del Real Vicenza, con il contributo anche dell’ex nerazzurro Roberto Gagliardini.

VITTORIA FACILE – Nessuna difficoltà per il Monza nel test amichevole di oggi in vista della prima della prossima Serie A, il 19 agosto contro l’Inter. Sconfitto per 5-0 il Real Vicenza grazie alle reti di Armando Izzo, Mirko Maric, Samuele Birindelli e la doppietta di Gianluca Caprari. Da sottolineare, tra l’altro, l’assist dell’ex nerazzurro Roberto Gagliardini per il secondo gol.