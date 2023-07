Bonolis: «Lukaku? Una storia di oltre 2000 anni! Inter, uno per l’attacco»

Lukaku è il passato per Bonolis, che però non si nega la possibilità di criticare il comportamento dell’ex attaccante dell’Inter. Per la sua sostituzione, il conduttore ha fatto un nome: queste le sue parole da Radio Radio – Lo Sport.

IL TRADITORE – Paolo Bonolis, con qualche giro di parole, valuta quanto ha fatto Romelu Lukaku all’Inter: «Questa è una storia che appartiene alla tradizione cristiana oltre duemila anni, vedi chi era Iscariota (Giuda, ndr). Lukaku d’estate è scappato dal Chelsea per andare al Manchester United, d’estate è scappato dal Manchester United per andare all’Inter, d’estate è scappato dall’Inter per andare al Chelsea e d’estate è scappato di nuovo. Sembra un format! Non so cosa passi nella sua testa, ma molti calciatori abituati da piccolini a non pensare con la propria testa vengono facilmente gestiti da altre persone che sanno muoverli per altri interessi».

LA SOSTITUZIONE – Bonolis ha un nome per rimpiazzare Lukaku: «A me piace un giocatore che si chiama Boulaye Dia, ha fatto tanti gol con la Salernitana. Ha un valore di venticinque milioni, mi sembra più accessibile di Folarin Balogun che non conosco. Dia l’ho visto giocare, Alvaro Morata piace però tra un giocatore di trent’anni e uno più giovane secondo me si può fare questa scelta. Sono ottimista perché credo che la squadra si stia costruendo bene: con Lukaku via arriveranno tre giocatori. Davide Frattesi è un’ottima pedina in mezzo al campo, che può giocare assieme a Nicolò Barella o farlo riposare. Poi c’è il sogno di rilanciare Joaquin Correa, se riescono a fargli un innesto cardiaco diventa interessante come giocatore… Abbiamo preso un ragazzino, Yann Bisseck, vediamo cosa esce fuori. Poi ci sono dei ragazzi della Primavera, come Francesco Pio Esposito».