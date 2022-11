Longhi: «Inter, sconfitta indolore. L’impresa è di un ex nerazzurro»

Bruno Longhi ha parlato delle sconfitte in Champions League di Inter e Napoli rispettivamente in casa di Bayern Monaco e Liverpool (e non solo).

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Bruno Longhi. “Sconfitte indolori in Champions League per Inter e Napoli : l’impresa è del Tottenham di Conte che vince a Marsiglia e completa il poker del Brexit-football ( con City, Liverpool e Chelsea )“.

Fonte: Twitter Bruno Longhi