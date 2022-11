FOTO – Kamate guarda avanti e pensa al prossimo turno di Youth League

Issiaka Kamate è sceso in campo nell’ultimo match della fase a gironi della UEFA Youth League. Nonostante la sconfitta, il centrocampista nerazzurro è già proiettato al playoff

NEXT ROUND – Questa la descrizione che accompagna l’ultimo post Instagram di Issiaka Kamate, sceso ieri in campo dal 1′ contro il Bayern Monaco nell’ultimo match della fase a gironi di UEFA Youth League. I nerazzurri, già qualificati come secondi, hanno perso per 2-0 in casa dei bavaresi.

Ecco la foto pubblicata dal centrocampista nerazzurro sul proprio profilo Instagram.