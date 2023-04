Longhi: «Su Inter e Inzaghi due certezze! De Zerbi è da valutare»

Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il giornalista ha poi espresso un suo parere su Roberto De Zerbi come suo possibile sostituto.

DUE CERTEZZE − Bruno Longhi ha parlato del possibile addio tra Inzaghi e l’Inter: «Per quanto riguarda Inzaghi abbiamo delle certezze e sono nei numeri di questa stagione. Parlo delle dieci sconfitte in campionato e delle tre sconfitte consecutive. Già in precedenza avevo detto che questa è un’Inter da grande classica come il Giro delle Fiandre o la Milano Sanremo. Probabilmente non è un allenatore e una squadra, e mi rifaccio sempre al ciclismo, da Tour de France o da Giro d’Italia. Lo dicono i numeri e non lo dico io. Però abbiamo anche la certezza di ciò che lui ha fatto fino ad ora, perché quando i nerazzurri lo hanno preso era il secondo allenatore più vincente dell’ultimo decennio».

DA VERIFICARE − Il giornalista ha poi espresso la sua opinione su Roberto De Zerbi come possibile nome per sostituire il piacentino: «Di De Zerbi abbiamo invece tanti ricordi del Sassuolo e della sua esperienza nello Shakhtar. Le sue idee sono molto guardioliane e resta quindi da vederlo in una piazza come quelle di Milano che è durissima. Per allenare a San Siro ci vuole una persona che abbia i così detti attributi e soprattutto ci vuole che la società lo sostenga sempre. Fino ad ora invece la società non è mai intervenuta nel confermare Inzaghi per il prossimo anno. Quindi questo è segno che forse hanno altri progetti in mente».