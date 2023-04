Serafini: «Inzaghi non sa cambiare. Sistema di gioco da eliminare»

Luca Serafini parla di Inter, dei problemi di Simone Inzaghi e della sua incapacità di cambiare. L’opinionista coglie perfettamente il più grande difetto del tecnico su Sportitalia.

MANCANZA – Luca Serafini descrive il più grande limite di Inzaghi: «L’Inter fa bene l’anno scorso, ma non vince il campionato. Quest’anno perdi dieci partite, ma non cambi mai. Tu a un certo punto quel sistema di gioco lo devi eliminare. Dumfries sembra il fratello di quello dell’anno scorso, davanti gli argentini sono tornati un po’ così dai Mondiali, Dzeko porta sempre la croce come Giroud. Fanno tutto loro, Correa non ne parliamo. Nelle ultime tre partite hai fatto un gol su rigore, quindi provo a cambiare. Faccio l’attacco a tre, a cinque, a due, ma cambio delle cose. Leggo anche partite in maniera differente, non faccio cambi speculari e modifico lo spartito. La tensione si vede, i giocatori sono l’uno contro l’altro, la tifoseria è stufa, 10 sconfitte su 30 come fa a essere la rosa più forte del campionato? Se fosse stato così Inzaghi era da esonerare a Natale».