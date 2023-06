Longhi: «Dzeko o Lukaku? Inzaghi pensi al film della partita»

Per capire chi giocherà fra Dzeko e Lukaku, il principale dubbio di formazione di Inzaghi per Manchester City-Inter, Longhi ipotizza che si debba valutare la finale prima ancora di averla giocata. Ecco la sua analisi a Radio Sportiva.

CHI IN CAMPO? – Bruno Longhi prova a ipotizzare come sarà sciolto il dubbio per Manchester City-Inter: «Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Non è difficile, perché se valutiamo adesso lo stato di forma Dzeko ha dimostrato quando è entrato di stare bene e Lukaku sta benissimo. Qui non è questione di chi sta meglio e chi sta peggio, è una questione tattica e di come Simone Inzaghi pensa sia lo svolgimento della partita. Deve guardare il film della partita prima ancora di giocarla. Ha un tipo di ragionamento, deve farsi una convinzione e poi vedere quale sarà il film della partita. Il ragionamento dovrebbe essere quello delle altre partite di Champions League, ossia che partendo con Dzeko ha due opzioni: se ha bisogno di avere un uomo in più a centrocampo a livello di palleggio può contrastare, se ha bisogno di attaccare Dzeko sa fare il centravanti. Su Lukaku giochi col lancio lungo e poi, se si creano spazi, sta diventando devastante. Bisogna vedere come Inzaghi si immagina la partita, io direi 45% Lukaku e 55% Dzeko».