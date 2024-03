Longhi: «Acerbi e Juan Jesus, situazione paradossale. 0 a entrambi»

Bruno Longhi si sbilancia sulla questione tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. E su Twitter non le manda a dire a nessuno dei due, per un motivo ben preciso.

VOTO ZERO – Attraverso Twitter, Bruno Longhi ha fatto il punto sulla questione tra Acerbi e Juan Jesus: “Dando per scontata (fino a prova contraria) l’offesa razzista di Acerbi a Juan Jesus, emerge però dalle loro dichiarazioni una situazione paradossale in cui i due sarebbero in perfetta sintonia sul peso della parola (o aggettivo)“negro”: per l’Interista è l’equivalente di un vaffa… Per il brasiliano, che ha minimizzato in TV dopo aver richiamato l’arbitro, è “cosa di campo che finisce li”. Al di là della sanzione, voto 0 per entrambi“.