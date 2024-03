Inter non si espone sul caso Acerbi: unica scelta possibile (per ora)

Acerbi, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, è stato ascoltato dall’Inter sulle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante la sfida con il Napoli. Il difensore ha ribadito alla dirigenza che nelle sue parole non c’era alcun intento discriminatorio e dunque il club per ora non si espone: per molti questo sarà motivo di critica, ma la società ha il dovere di dare fiducia al suo tesserato

CRONISTORIA – Francesco Acerbi dopo Inter-Napoli è al centro di un episodio sicuramente spiacevole e che potrebbe avere risvolti durissimi qualora venissero confermate le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus, che solo ieri ha deciso di esporsi. L’Inter ha ascoltato oggi il suo tesserato, leggermente infastidita dalle dichiarazioni rilasciate ieri che hanno probabilmente peggiorato la sua posizione, decidendo dopo il confronto di non esporsi pubblicamente.

FIDUCIA – Questo perché Acerbi ha sostanzialmente ribadito quanto detto in precedenza al Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ovvero di non aver avuto mai alcun intento razzista dei confronti del difensore del Napoli. L’Inter dà fiducia al suo tesserato, come avrebbe fatto qualsiasi altra società, affidandosi alla Procura Federale.

Acerbi, l’Inter ascolta e dà fiducia al suo tesserato senza esporsi pubblicamente: ecco perché

Per molti questa mancata esposizione sarà motivo di critica verso l’Inter, ma analizzando la situazione attuale non potrebbe agire diversamente. Ora come ora non ci sono prove concrete che testimoniano l’atteggiamento razzista di Acerbi verso Juan Jesus: sostanzialmente è la parola di uno contro quella dell’altro. Sicuramente qualcosa è successo e sarà la Procura Federale a chiarire, andando fino in fondo ed eventualmente punendo duramente il giocatore. Conseguentemente potrebbe esporsi anche l’Inter, facendo tutto ciò che ritiene opportuno. Tutto quello che si legge in questi giorni, incluse le assurde accuse di una storia e di una reputazione ‘macchiata’ da questo episodio, fanno parte di un contesto dove la verità e l’antirazzismo è l’ultimo degli interessi. Purtroppo.