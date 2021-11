Lombardo: «Inter, il percorso assomiglia a un anno fa! Vedo miglioramenti»

Secondo Marco Lombardo, del quotidiano ‘Il Giornale’, l’Inter sta migliorando e presto avrà una continuità di rendimento come la passata stagione. Queste le parole da parte del giornalista nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia.

NULLA DI CHIUSO – Per Marco Lombardo domenica sera non sarà così decisiva: «Inter fuori dalla lotta per il titolo se perde il derby? No. Diciamo che, in modo diverso, il percorso dell’Inter assomiglia molto a quello dell’anno scorso. È una squadra che è cresciuta, a volte domina le partite: anche a Roma, dove ha perso, finché non è arrivato il rigore dell’1-1. Nelle ultime partite si è visto un miglioramento anche dal punto di vista difensivo, dopo che il gioco molto offensivo lasciava spazi dietro. Questo difetto però non è stato completamente risolto e il Milan, giocando in velocità, potrebbe far male. Ma l’Inter la vedo in crescita e nella seconda parte di stagione sarà protagonista».