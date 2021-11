Gentile: «Milan-Inter sarà decisa da un episodio! Squadre si equivalgono»

Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, reputa molto complicato fare un pronostico su una sfida tra due squadre che per certi versi si equivalgono.



IMPRONOSTICABILE – Milan-Inter è una partita difficile da pronosticare secondo l’opinione di Riccardo Gentile: «La chiave del derby? È complicato perché in campionato sono due squadre che stanno bene anche se un po’ lontane. L’Inter ha avuto buone risposte dalla Champions League, il Milan molto meno. Però sono due realtà importanti per il nostro campionato, che hanno iniziato bene. Sono due squadre diverse ma che per certi versi si equivalgono: da una parte la gioventù del Milan e la qualità del gioco e dall’altra Simone Inzaghi che, nonostante il grande salto, dimostra di gestire bene questa squadra a livello di personalità. Mi aspetto una partita equilibrata, non vedo nemmeno grossi punti deboli. Non vedo un reparto che possa farmi pensare a qualche problema, né da una parte né dall’altra. Immagino un derby deciso magari da un episodio, da qualcosa che possa fare la differenza per rompere un equilibrio che rende difficile anche fare un pronostico».