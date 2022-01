Liverpool in finale di Carabao Cup: Arsenal KO. Sfiderà Lukaku in mezzo all’Inter

Manca ormai meno di un mese a Inter-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League in programma il 16 febbraio alle 21. I Reds, intanto, accedono alla finale di Carabao Cup dove sfideranno il Chelsea di Lukaku. Battuto l’Arsenal 0-2.



SUCCESSO – Dopo lo 0-0 dell’andata il Liverpool passa 0-2 in casa dell’Arsenal nella semifinale di ritorno di Carabao Cup, la coppa di lega inglese. I Reds segnano subito con Joel Matip, ma il gol è annullato per fuorigioco. È invece tutto buono al 19′, quando Diogo Jota con una bella discesa palla al piede trova il varco giusto per una conclusione non potente ma che spiazza il portiere avversario. A inizio ripresa anche un palo per il Liverpool, di testa con Ibrahima Konaté mentre l’Arsenal fa fatica a rientrare in partita. Poi al 76′ tocco dentro per Diogo Jota, pallonetto e gol che l’assistente annulla per fuorigioco. Questo non c’è, il lungo check al VAR porta allo 0-2 e il match di fatto si chiude qui. Al 90′ espulso Thomas Partey per doppio giallo. Il Liverpool sfiderà domenica 27 febbraio (in mezzo alle due partite di Champions League con l’Inter) il Chelsea di Romelu Lukaku nella finale di Carabao Cup a Wembley.