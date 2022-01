FOTO – De Vrij punta Inter-Venezia (a rischio): «Modalità lavoro»

De Vrij non ha giocato ieri contro l’Empoli in Coppa Italia, potrebbe tornare in campo sabato alle 18 in Inter-Venezia a patto che si giochi (il match è in dubbio). Da Twitter il difensore lancia la carica per il prossimo match.

NON SI FERMA – Stefan de Vrij non ha avuto certo un grande inizio di 2022 e nelle ultime due partite è rimasto in panchina. Se sabato si dovesse giocare Inter-Venezia (attesa per capire cosa faranno gli ospiti dopo i tanti positivi) Simone Inzaghi dovrà valutare se rilanciarlo. Intanto il difensore punta il ritorno in campo, come dimostrato sui suoi social.

“Modalità lavoro”, il post dell’olandese via Twitter con due foto dall’allenamento di oggi.