Salcedo sostituisce Satriano non Correa: l’incastro dell’Inter in attacco porta al Genoa

PRESTITO IN PRESTITO – La stagione di Eddie Salcedo a La Spezia è iniziata male e rischia di finire peggio. L’attaccante classe 2001, ancora a secco di gol in Serie A, è in uscita ma la sua situazione contrattuale è piuttosto complicata. Salcedo al momento è in prestito allo Spezia dal Genoa, che lo ha prelevato sempre in prestito dall’Inter il 31 agosto, giorno in cui lo ha girato allo Spezia. Tutto chiaro? Forse no ma è esattamente così. Il 31 agosto Salcedo ha vestito virtualmente tre maglie: dall’Inter è andato al Genoa e dal Genoa è andato allo Spezia. Adesso è costretto a fare il percorso inverso, che sia Inter o Genoa si vedrà nei prossimi giorni. Oppure rimarrà allo Spezia. L’unica certezza è che ad abbondare di attaccanti non è l’Inter, mentre Genoa e Spezia sono piuttosto bene coperte. Ma cosa ne sarà di Salcedo? Al momento tutte le ipotesi sono possibili ma congelate.

Inter già senza Satriano, incognita Correa

Salcedo, al momento, nella rosa dell’Inter potrebbe prendere il posto del coetaneo, ceduto in prestito al Brest appena qualche giorno fa. Il quinto attaccante che diventa quarto quando c’è un infortunio o una squalifica. Nelle prossime ore l’Inter scoprirà i tempi di recupero di, che di certo non può essere rimpiazzato solo da Salcedo (altrimenti sarebbe rimasto il “paracadute” Satriano…). La speranza è che non sia necessario intervenire sul mercato. E a quel punto Salcedo potrebbe anche tornare per restare e prendere il ruolo di “paracadute” lasciato da Satriano piuttosto che fare tribuna in Liguria. Alla fine, meglio avere un calciatore in più in caso di emergenza (vediin Coppa Italia…) piuttosto che lamentarsi per la rosa corta a priori. Fino a maggio serviranno tutti.

Salcedo o meno, tutte le strade portano al Genoa

Non è da escludere, però, un’operazione combinata con il Genoa. Se Salcedo torna a casa (è cresciuto nel vivaio rossoblù, ndr), da Genova potrebbe arrivare una riserva che possa tamponare l’assenza di Correa. Per questione di liste, il nome più logico sarebbe, prodotto del vivaio nerazzurro. O in alternativa, che potrebbe coronare il sogno di chiudere la carriera proprio nella sua Inter. Con uno dei due, l’Inter non avrebbe problemi né in Serie A né soprattutto in Champions League, visto che è ancora libero uno slot per un prodotto del vivaio nella lista dei 25. Troppo romantico? Probabile. Inutile dire che afarebbe piacere tornare a lavorare conche, proprio da riserva nella Lazio di Correa, ha risolto più di una partita nei minuti finali partendo dalla panchina.