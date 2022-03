Liverpool con 4 giocatori (+1) in dubbio per l’Inter: fuori col West Ham

Il Liverpool domani alle 18.30 giocherà col West Ham, nella partita che precede quella di martedì (alle 21 ora italiana) in Champions League con l’Inter. Sono quattro i giocatori assenti per il match di Premier League e in dubbio pure per quello coi nerazzurri.

LE ASSENZE – È vigilia di Liverpool-West Ham di Premier League e i Reds valutano le condizioni dei propri giocatori. Domani mancheranno di sicuro Thiago Alcantara, Roberto Firmino e Joel Matip: i primi due per infortunio, rispettivamente al tendine e muscolare, il terzo per influenza (ma è negativo al COVID-19). Poi non dovrebbe esserci nemmeno Curtis Jones, uscito all’intervallo della partita di FA Cup col Norwich City di mercoledì (vedi articolo) per un fastidio alla coscia. Dovrebbe invece rientrare Naby Keita, assente due giorni fa del tutto. Per quest’ultimo il recupero in Champions League contro l’Inter appare probabile, per gli altri il dubbio resta. Il Liverpool scenderà in campo domani alle ore 18.30, nell’ultimo impegno prima del match coi nerazzurri.