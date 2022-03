De Grandis: «Inter-Salernitana, dentro o fuori! Punterei sull’uomo nuovo»

Alle 20.45 Inter-Salernitana è un crocevia fondamentale per la lotta per il titolo e quella salvezza. De Grandis, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, indica tre nomi sui quali puntare per la partita di stasera.

CHI METTERE? – Poco più di mezz’ora e poi si conosceranno le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana (vedi aggiornamento). Stefano De Grandis fa il punto anche sulle scelte di Simone Inzaghi: «L’Inter non è in forma, però io penso che questa sia una partita da dentro o fuori. Deve vincere, penso che vincerà. Punterei sull’uomo nuovo che è Matteo Darmian, che ha sempre fatto bene. Punterei su Hakan Calhanoglu, che non segna ma al tiro ci va sempre. Lautaro Martinez è in difficoltà, ma può sempre fare gol. Nella Salernitana occhio a Diego Perotti, anche se non dovrebbe essere titolare».