Liverpool vincente anche in Fa Cup: Norwich battuto. Tante seconde linee

Il Liverpool ha battuto il Norwich 2-1 grazie alla doppietta di Minamino. Klopp ha dato spazio alle seconde linee lasciando in panchina i big. Non si ferma l’euro rivale dell’Inter

QUALIFICAZIONE − Il Liverpool non ferma il suo passo vincente passando il turno anche in Fa Cup. Battuto il Norwich al quinto turno. I Reds con diverse secondo linee partono alla grande chiudendo il primo tempo già sul 2-0. Decisiva la doppietta del giapponese Minamino tra il 27′ e il 39′. Meno asfissiante la pressione della squadra di Jurgen Klopp che prova a gestire il risultato dell’Anfield. Qualche brivido nel finale con la rete di Rupp al 76′ a dare una leggera speranza ai ‘Canarini’. L’avversaria dell’Inter in Champions League ottiene la qualificazione.